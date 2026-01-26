Quinton Aaron: Blind Side-Star liegt nach Sturz im Krankenhaus

An der Seite von Sandra Bullock wurde Quinton Aaron mit dem Film "Blind Side - Die große Chance" bekannt. Jetzt herrscht große Sorge um den Schauspieler, der seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpfte. Nach einem Sturz wird er im Krankenhaus behandelt.
Quinton Aaron (41) ist nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie "TMZ" berichtet, war der Schauspieler Ende vergangener Woche in seiner Wohnung die Treppe hinaufgegangen, als seine Beine plötzlich versagten und er zusammenbrach.