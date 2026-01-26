Quinton Aaron: Blind Side-Star liegt nach Sturz im Krankenhaus

An der Seite von Sandra Bullock wurde Quinton Aaron mit dem Film "Blind Side - Die große Chance" bekannt. Jetzt herrscht große Sorge um den Schauspieler, der seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpfte. Nach einem Sturz wird er im Krankenhaus behandelt.

Quinton Aaron (41) ist nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie "TMZ" berichtet, war der Schauspieler Ende vergangener Woche in seiner Wohnung die Treppe hinaufgegangen, als seine Beine plötzlich versagten und er zusammenbrach.

Managerin bezeichnet Zustand als stabil Das US-Portal beruft sich auf Aarons Managerin. Demnach sei der Zustand des Co-Stars von Sandra Bullock (61) in "Blind Side - Die große Chance" stabil. Er könne mit seiner Familie und seinem Team kommunizieren und erhalte nun genau die Pflege, die er derzeit benötige. Seit drei Tage soll Quinton Aaron nun bereits in einer Klinik in Atlanta liegen. In einer Stellungnahme gegenüber "Daily Mail" erklärte Managerin Katrina Fristoe: "Die Familie weiß die große Anteilnahme der Fans und der Medien sehr zu schätzen, bittet aber in dieser Zeit respektvoll um Wahrung ihrer Privatsphäre."

Fans sind in großer Sorge, da in einem GoFundMe-Spendenaufruf von einer schweren Blutvergiftung bei Aaron die Rede ist. Er sei deshalb "an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen".

Viele gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren kämpfte der 41-Jährige bereits mit etlichen gesundheitlichen Problemen. 2019 kämpfte er mit einer schweren Infektion der oberen Atemwege. 2020 wurde er dreimal ins Krankenhaus eingeliefert, einmal wegen einer Covid-Erkrankung und zweimal wegen Herzversagens. Als 2021 bei ihm Diabetes diagnostiziert wurde, begann der Schauspieler damit, seinen Lebensstil zu ändern. Er nahm mit Intervallfasten und einer Ernährungsumstellung stark ab. Im März 2025 wurde er in eine kalifornische Klinik eingeliefert, nachdem er Fieber entwickelt und Blut gehustet hatte. Damals wurde vermutet, dass er an Grippe und einer Lungenentzündung leidet.