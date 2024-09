Querschnittsgelähmter Stuttgarter Eishockeyprofi: Hat die Klage von Mike Glemser Aussicht auf Erfolg?

1 Harter Kampf um eine lebenswerte Zukunft: Mike Glemser mit seiner Freundin Lara Lindmayer. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der vom Hals abwärts gelähmte frühere Eishockeyspieler fordert von dem Gegner, der ihn im Februar 2023 gefoult hat, ein hohes Schmerzensgeld. So beurteilen Sportjuristen den Fall.











Schon der Alltag kostet Mike Glemser enorm viel Kraft. Der frühere Eishockey-Profi sitzt seit einem tragischen Unfall im Oberliga-Derby der Starbulls Rosenheim beim SC Riessersee vor 19 Monaten vom Hals abwärts gelähmt im Rollstuhl, benötigt zu Hause in Pforzheim rund um die Uhr Hilfe. Der Kampf in der Rehaklinik um wenigstens etwas Selbstständigkeit geht an die Substanz, physisch wie psychisch. Und dennoch hat sich Glemser (26) entschlossen, auch noch einen juristischen Kampf zu beginnen.