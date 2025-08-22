Beweismittel veröffentlicht: „Querdenken“-Anwalt verteidigt mutmaßlichen Aschermittwochs-Störer

Einer der Anwälte von „Querdenken“-Gründer Ballweg verteidigt jetzt auch einen der mutmaßlichen Störer des politischen Aschermittwochs der Grünen – und greift zu „kritischen“ Mitteln.
Ralf Ludwig bezeichnet sich selbst als „Querdenker“-Anwalt – so war er bisher bekannt, unter anderem als Verteidiger des „Querdenken“-Gründers Michael Ballweg. Jetzt vertritt der Jurist einen der mutmaßlichen Störer des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach im vergangenen Jahr. In deren Folge musste die Partei ihre Veranstaltung aus Sicherheitsgründen absagen. An diesem Freitag (9 Uhr) muss sich Ludwigs Mandant in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Biberach wegen des Vorwurfs auf „tateinheitlich begangenen Landfriedensbruch“, Nötigung sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, wie Richterin Stefanie Held mitteilt.