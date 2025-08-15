„Querdenken“-Gründer: Ballweg wartet auf 200.000 Euro: „Staatsanwaltschaft blockiert mein Eigentum“

Der Kopf der „Querdenken“-Bewegung, vom Landgericht Stuttgart großteils freigesprochen, echauffiert sich über die Staatsanwaltschaft. Die spricht von einem „üblichen Vorgang“.
Der „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg erhebt Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Nach Ansicht des 50-Jährigen hält diese sein Vermögen, das beschlagnahmt wurde, zurück. Es geht um 200.000 Euro. In einem Posting wandte er sich in dieser Woche an seine Unterstützer: „Urteil? Uns doch egal. – Staatsanwaltschaft blockiert weiter mein Eigentum“, schrieb er. Dazu stellte er ein Bild der beiden zuständigen Staatsanwälte, über die seine Follower im Netz jede Menge Hass auskübelten.