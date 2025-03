Quarantäne bei E-Autos?: Brandgefahr bei E-Autos? Was nach einem Unfall zu beachten ist

Fellbach-Schmiden Kaufland-Aus trifft auch Bäcker, Kiosk und Friseur – „Wurde sehr kurzfristig informiert“

Die Kauflandfiliale nahe der Automeile in Fellbach-Schmiden schließt Mitte Mai. Was bedeutet das beispielsweise für den Kiosk mit Postagentur und den Friseur in dem Komplex?