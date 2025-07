Pyrospektakel in Ludwigsburg: Melodien aus „Carmen“ zum Feuerwerk

8 Das Feuerwerk im Blühenden Barock brachte 1992 Markus Katterle mit seinem Unternehmen „Flash Art“ aus Bielefeld nach Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Das Pyrospektakel im Blühenden Barock in Ludwigsburg lockt wieder ein buntes Publikum in die Gärten und verwandelte die Nacht in ein funkelndes Kunstwerk.











Ein warmer Sommerabend wie geschaffen für das große Musikfeuerwerk im Blühenden Barock: Schon am Samstagnachmittag sind die Gärten rund um das Ludwigsburger Schloss gut besucht, am frühen Abend pilgern dann Tausende aufs Gelände. Ein gemischtes Publikum, Familien kommen ebenso wie junge und ältere Menschen. Die meisten haben Campingstühle oder Decken dabei. Viele sichern sich schon mal einen Platz im Südgarten vor dem Residenzschloss, um später die gute Sicht auf das Feuerwerk zu haben. Andere haben ihre Decken auf der Wiese im Unteren Schlossgarten ausgebreitet, packen ihren Proviant aus oder holen sich Snacks und Getränke an den Ständen, die von den Gastronomieteams des Blühenden Barock betrieben werden. Die Plätze auf den Bierbänken vor der Bühne, auf der die Band Liberry Space die Gäste mit Coversongs unterhält, sind alle belegt. Kinder tollen herum, bestaunen die Werke der Sandkunstausstellung oder machen sich mit ihren Eltern auf den Weg in den Märchengarten, der mit Bootfahren auf dem Märchenbach und dem von der Abendsonne beschienenen Rapunzelturm lockt.