Lautsein gegen Nazis: Sindelfingens Punkrock-Urgesteine Wizo feiern 40 Jahre Bandgeschichte bei zwei ausverkauften Konzerten im LKA/Longhorn.
Das muss man erst mal schaffen: 48 Konzerte! Seit Anfang Februar tourt das Punk-Trio Wizo durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um 40 Jahre Bandgeschichte zu feiern. Schwer vorstellbar, dass eine deutsche Band schon mal Vergleichbares auf die Beine gestellt hat, zumal die Konzertlocations nicht Clubs und Jugendzentren sind, sondern große und durchgehend ausverkaufte Hallen.