Ein großes Public Viewing mit einer Kapazität von bis zu 35 000 Besuchern findet hierzu ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz in Stuttgart statt. Wir haben uns – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf die Suche nach Möglichkeiten im Rems-Murr-Kreis gemacht, um das Spiel gemeinsam mit anderen Fans anzuschauen.

Hier wird das Pokalfinale des VfB Stuttgart im Rems-Murr-Kreis übertragen

Zamma

Lesen Sie auch

Das „zamma “ in der unteren Hauptstraße 10 in Remshalden legt um 17 Uhr los. Angekündigt ist ein Grill im Hof und die beste heiße Rote weit und breit. Ab 19 Uhr läuft dann Indoor die Live-Übertragung auf zwei Großbildleinwänden.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

Kick and Rush

Die Bar und Kneipe „Kick and Rush“ öffnet ab 18 Uhr unter dem Motto „Holt euch den Pott“ die Tore in der Wilhelmstraße 15 in Backnang.

Hier geht es zum Beitrag. Hier zur Facebook-Seite.

Weingut Kuhnle

Rund um das Weingut Kuhnle in der Hauptstraße 49 in Weinstadt-Strümpfelbach geht es ab 18 Uhr los. Für Bewirtung mit typischem Stadionessen sowie Wein ist gesorgt. Die Partie wird auf drei Großbildleinwänden sowie auf mehreren Fernsehern übertragen. Der Eintritt ist frei, allerdings auf 500 Personen begrenzt. Auf ihrer Website geben die Veranstalter an, wie viele Eintrittskarten schon vergeben sind. Stand am frühen Mittwochnachmittag: knapp 50 Prozent.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

Musikverein »Frisch Auf« Strümpfelbach

Im Rahmen von „Wein, Kunst & Musik“ wird zwischen einem DJ-Set und der Afterparty auch planmäßig von 20 bis 22 Uhr das Endspiel des VfB Stuttgart an der Panoramabar in den Weinbergen (Vogelkopf) in Weinstadt-Strümpfelbach übertragen. Auch hier ist für Bewirtung gesorgt.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

CBC Biergarten

Nach dem Motto „Runter von der Couch und feier mit uns!“ wird das Spiel live im CBC Biergarten am Hörnleskopfweg 1 in Korb übertragen.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

Das Wohnzimmer

Um 19 Uhr öffnet die Musicbar und Lounge „dasWohnzimmer“ am Willy-Brandt-Platz 2 in Backnang. Es gibt Stadion-Rote, Torwandschießen und eine „steile Aftergameparty“. Am besten sollte man sich Plätze per Mail reservieren.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

Schwabenalm

In der Albertviller Straße 49 in Winnenden zeigt das Gasthaus „Schwabenalm“ das Fußballspiel live in der Bamboo Lounge und bei schlechtem Wetter im Stadl der Schwabenalm.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

Vereinsheim SF Höfen-Baach

Live auf der Open-Air-Großbildleinwand auf dem Festplatz beim Vereinsheim der SF Höfen-Baach wird das Pokalfinale übertragen. Mit Grillstand und Bierwagen ist für die Bewirtung bestens gesorgt. Platzöffnung in der Talstraße 20 in Winnenden-Höfen ist um 18.30 Uhr. Eine Einschränkung gibt es: „Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter (ohne Regen) statt“.

Die Infos auf der Website gibt es hier.

Schmieg’s Stadtbiergarten

Ab 19 Uhr überträgt der Stadtbiergarten in Fellbach am Marktplatz 5. Reservieren kann man online, per Telefon oder per Mail.

Die Infos auf der Website gibt es hier.

Remsstrand

Zwar kurz hinter der Kreisgrenze, aber trotzdem eine Auflistung wert, ist das Public Viewing auf großer Leinwand am Remsstrand in Schwäbisch Gmünd. Unter Palmen ist der Eintritt frei. Einlass ist ab 17 Uhr.

Die Infos gibt es hier. Zur Website geht es hier.

Hinweis: Wir kennen nicht jeden Stand der Kapazitäten und Reservierungen, also sollte man sich am besten noch einmal selbst bei der Örtlichkeit seiner Wahl informieren.