PubCannstatt in der Alten Schule: Fußballgott im Kultpub – nächster Live-Podcast mit Pascal Stenzel

Zum sechsten Mal findet unser PubCannstatt in der Alten Schule in Gablenberg statt. Am 18. November ist Pascal Stenzel zu Gast beim Live-Podcast unserer MeinVfB-Redaktion.
Der Vorstandchef des VfB Stuttgart war schon da, eine Vereinslegende, der Sportvorstand und ein damals frisch gebackener Sportdirektor. Nun wird es wieder prominent. Denn: Wenn am 18. November (ab 19 Uhr) der sechste PubCannstatt unserer Redaktion in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg stattfindet, ist kein Geringerer als der Fußballgott zu Gast.