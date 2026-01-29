Psychothriller Sweat: Ana de Armas ergattert Hauptrolle als Fitness-Influencerin

Ana de Armas hat ihre nächste Hauptrolle ergattert: Im Psychothriller "Sweat" verkörpert die Oscar-nominierte Schauspielerin eine aufstrebende Fitness-Influencerin, deren perfekt inszenierte Welt aus den Fugen gerät.
Ana de Armas (37) taucht für ihren nächsten Film tief in die Welt der sozialen Medien ein. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird die kubanisch-spanische Schauspielerin die Hauptrolle im Psychothriller "Sweat" übernehmen. Darin verkörpert sie Emma Kent, eine aufstrebende Fitness-Influencerin, die davon träumt, an den Erfolg ihres großen Idols heranzukommen - der Social-Media-Superstar Kat Highbrook.