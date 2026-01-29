Psychothriller Sweat: Ana de Armas ergattert Hauptrolle als Fitness-Influencerin

Ana de Armas hat ihre nächste Hauptrolle ergattert: Im Psychothriller "Sweat" verkörpert die Oscar-nominierte Schauspielerin eine aufstrebende Fitness-Influencerin, deren perfekt inszenierte Welt aus den Fugen gerät.

Ana de Armas (37) taucht für ihren nächsten Film tief in die Welt der sozialen Medien ein. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird die kubanisch-spanische Schauspielerin die Hauptrolle im Psychothriller "Sweat" übernehmen. Darin verkörpert sie Emma Kent, eine aufstrebende Fitness-Influencerin, die davon träumt, an den Erfolg ihres großen Idols heranzukommen - der Social-Media-Superstar Kat Highbrook.

Doch Emmas sorgfältig kuratierte Welt beginnt zu zerbrechen, als eine Begegnung mit Kat furchtbar schiefgeht. Die junge Influencerin wird in eine gefährliche Vereinbarung mit Trent gezwungen, einem obsessiven Fan. Seine wahnhafte Hingabe zwingt Emma zu einer folgenschweren Entscheidung: Wie weit ist sie bereit zu gehen, um berühmt zu werden?

Erfahrener Regisseur am Steuer

Auf dem Regiestuhl nimmt mit J Blakeson (48) ein versierter Filmemacher Platz. Der britische Regisseur und Drehbuchautor bewies bereits mit dem Netflix-Hit "I Care A Lot", dem Hulu-Disney+-Serienprojekt "Culprits" sowie seinem Neo-Noir-Debüt "The Disappearance of Alice Creed", dass er sich auf packende Thriller versteht. Auch "The 5th Wave" wurde von ihm inszeniert.

"Sweat" basiert auf dem gleichnamigen Film (2020) des schwedisch-polnischen Regisseurs Magnus von Horn (42).

Drehstart im Frühjahr

Die Produktion der Neuauflage soll am 30. März 2026 in Los Angeles und Großbritannien beginnen. Hinter dem Projekt steht AGC Studios, das die Finanzierung übernimmt, als Co-Produzent fungiert und den internationalen Vertrieb steuert. Auf dem European Film Market wird "Sweat" im kommenden Monat erstmals Käufern präsentiert.

Für Ana de Armas ist die Rolle ein weiteres Highlight nach einem ereignisreichen Jahr 2025. Die Oscar-nominierte Darstellerin - ihre Verkörperung von Marilyn Monroe in "Blonde" (2022) brachte ihr die begehrte Nominierung ein - war zuletzt in "Ballerina" (2025), dem "John Wick"-Spinoff, sowie in Ron Howards "Eden" (2024) auf der großen Leinwand zu sehen.