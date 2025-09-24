Psychologin im Interview: Wenn der Körper Fehlalarm auslöst: Was hilft bei Panikattacken?

Wer eine Panikattacke erleidet, durchlebt oft Todesängste vor einer Gefahr, die nicht da ist. Woher diese massive Reaktion des Körpers kommt, ist schwer zu verstehen. Psychotherapeutin Klara Hanstein gibt im Interview Betroffenen und ihren Angehörigen Tipps.
Plötzlich fängt das Herz an zu rasen, Schweiß bricht aus, der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Ein uralter Instinkt bereitet uns auf diese Weise auf Gefahren vor - eine sogenannte "Fight or Flight"-Reaktion. Adrenalin schießt durch den Körper, damit wir davonlaufen können. Das Problem: Es gibt gar keine Gefahr.