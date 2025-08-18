In der Diskussion um die Einrichtung eines Maßregelvollzugs will Stuttgarts OB andere Möglichkeiten für die ehemalige Klinik, etwa als Gesundheitszentrum.

In der Diskussion um die Einrichtung eines Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter sucht Stuttgarts Oberbürgermeister Kontakt mit der baden-württembergischen Landesregierung. Man nehme das Schreiben der Ärzteschaft Stuttgart zum Anlass, baldmöglichst ein Gespräch mit dem Sozialministerium, der Ärzteschaft sowie dem Klinikum Stuttgart über eine alternative medizinische Nutzung des ehemaligen Rot-Kreuz-Krankenhauses in Bad Cannstatt zu führen, heißt es in der Antwort von OB Nopper auf eine Anfrage der CDU-Gemeinderatsfraktion.

Standort für Maßregelvollzug ist höchst umstritten

Der Standort für den geplanten Maßregelvollzug ist höchst umstritten. Teile der Bevölkerung, die Stuttgarter Ärzteschaft und die lokale Wirtschaft halten das leerstehende Gebäude ohne Außenanlagen für ungeeignet. Nach einer Prüfung sei bislang kein alternativer Standort für eine forensische Psychiatrie in Stuttgart gefunden worden, teilte die Stadt weiter mit. n, wie die Verwaltung weiter mitteilte.

Stuttgart hat Haus- und Kinderarzt-Versorgungsproblem

Es gebe in Stuttgart ein Problem bei der Sicherstellung der Haus- und Kinderärztlichen Versorgung. Bereits heute sei ein erheblicher Anteil der Hausärzte und Kinderärzte über 60 Jahre alt. „Um diesem Versorgungsproblem zu begegnen, sind neue Ansätze notwendig. Hierzu zählt unter anderem, dass Versorgungszentren eingerichtet werden, in denen die vorhandenen Ressourcen aufeinander abgestimmt und bestmöglich genutzt werden können. Hierfür bieten sich größere Liegenschaften in dicht besiedelten Stadtbezirken an“, erklärte Nopper.

Prüfung unter Einbindung der Ärzte und Verwaltung

Inwiefern sich die Verwaltung das ehemalige Rotkreuzkrankenhaus für eine städtische Gesundheitsversorgung als Versorgungszentrum vorstellen könnte, erklärte Nopper, könne die Verwaltung ohne könne die Verwaltung ohne eine eingehende Prüfung der Eignung der Liegenschaft, eine Versorgungsanalyse, die Einbindung der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärzteschaft sowie eine Prüfung von Finanzierungsmodellen keine abschließende Beurteilung vornehmen. Typischerweise könnten Gebäude der stationären Gesundheitsversorgung mit Zimmerstruktur eher für Betreuungs-, Pflege- oder Wohnzwecke umgenutzt werden. Auch eine Kombination mit einer ambulanten medizinischen Versorgung sei grundsätzlich denkbar, die dann etwa in den ehemaligen Ambulanzräumen der Klinik stattfinden könnte.

Prinzipiell Bedarf an Gesundheitsversorgung

Die ausschließliche Nutzung einer ehemaligen Klinik als ambulantes Versorgungszentrum dürfte eher nicht möglich sein, so Nopper. Die dem Bereich Gesundheitsplanung vorliegenden Versorgungszahlen für Bad Cannstatt deuteten darauf hin, dass ein solcher Bedarf prinzipiell bestehe.

CDU plädiert für alternative Nutzung des Rotkreuzkrankenhauses

CDU-Gemeinderätin Beate Bulle-Schmid erklärte zur Antwort von Nopper: „Die Bürgerbeteiligung war eine Farce, bei der den Menschen die Forensische Klinik „schmackhaft“ gemacht werden sollte.“ Von echter Beteiligung sei weit und breit nichts zu sehen gewesen. Die CDU-Politikerin sagte weiter, Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) stelle sich bockig und beharre auf den Standort. „Alle guten Argumente dagegen, seien sie aus der Bürgerschaft oder den Fachleuten aus der Ärzteschaft, werden einfach in den Wind geschlagen.“ Die Beantwortung Noppers zeige, dass das ehemalige Rotkreuzkrankenhaus für mehrere Alternativen der Nutzung geeignet wäre.