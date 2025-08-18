Psychisch kranke Straftäter: OB Nopper will alternative Klinik-Nutzung prüfen

In der Diskussion um die Einrichtung eines Maßregelvollzugs will Stuttgarts OB andere Möglichkeiten für die ehemalige Klinik, etwa als Gesundheitszentrum.
In der Diskussion um die Einrichtung eines Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter sucht Stuttgarts Oberbürgermeister Kontakt mit der baden-württembergischen Landesregierung. Man nehme das Schreiben der Ärzteschaft Stuttgart zum Anlass, baldmöglichst ein Gespräch mit dem Sozialministerium, der Ärzteschaft sowie dem Klinikum Stuttgart über eine alternative medizinische Nutzung des ehemaligen Rot-Kreuz-Krankenhauses in Bad Cannstatt zu führen, heißt es in der Antwort von OB Nopper auf eine Anfrage der CDU-Gemeinderatsfraktion.