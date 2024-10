Prozessauftakt gegen „Querdenker“ in Stuttgart: Was Michael Ballweg genau vorgeworfen wird

1 Michael Ballweg hat ein T-Shirt mit Botschaft und ein ganzes Team von Anwälten. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Gründer der „Querdenken“-Bewegung soll einen hohen sechsstelligen Betrag aus Schenkungen anders verwendet haben, als er es den Geldgebern in Aussicht gestellt hatte. Wie reagiert er auf die Vorwürfe beim Prozessauftakt in Stuttgart?











Nur knapp eine Stunde lang hat am Mittwoch der Auftakt des Prozesses gegen den Stuttgarter Unternehmer und „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg gedauert. Denn eine von den Verteidigern im Vorfeld in Aussicht gestellte Erklärung kam dann doch nicht, stellte das Anwaltsteam klar. Und auch sonst werde man an den ersten Verhandlungstagen in Stuttgart wenig von Ballweg hören: Er werde sich weder zur Person noch zu den Tatvorwürfen äußern, kündigten die Anwälte an. Dafür waren eigentlich die kommenden zwei Verhandlungstage vorgesehen.