Prozess vor dem Landgericht: Toter Rentner in Stammheim – das Opfer versuchte noch, wieder aufzustehen

Zum tödlichen Schlag in der Tiefgarage sagt der Angeklagt nichts. Wohl aber zu seiner Kindheit voller Gewalt. Doch auch er hat laut Vorstrafenregister immer wieder zugeschlagen.
Für ein paar Sekunden ist auf dem Bildschirm im Gerichtssaal des Landgerichts Stuttgart ein Foto zu sehen. Es zeigt das Gesicht eines alten Mannes. In seinem Mund fehlt im Frontbereich ein Zahn. Zu diesem Zeitpunkt ist er wohl noch bei Bewusstsein. Es geht in diesem Verfahren um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung, an deren Folgen der Mann auf dem Foto zwei Wochen nach der Aufnahme und dem Zwischenfall im Untergeschoss eines Wohnhauses in Stuttgart-Stammheim gestorben ist.