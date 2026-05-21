Der Prozess um den furchtbaren Unfall am Olgaeck ist vorbei. Viele Folgen für die Opfer und ihre Angehörigen bleiben. Die zeigen Größe – und es kommt zu einer bemerkenswerten Geste.
Fast elf Stunden Prozess haben alle Beteiligten im Saal 1 des Stuttgarter Amtsgerichts am Mittwochabend in den Knochen. Es waren schwere Stunden für viele der Anwesenden. Da sitzen zum einen einige der Geschädigten oder ihre Angehörigen. Sie mussten im Detail die Schilderungen ertragen, wie sich am 2. Mai vergangenen Jahres am Olgaeck der schwere Unfall mit einem Todesopfer und acht teils schwer verletzten Menschen ereignet hatte, darunter mehrere Kinder. Die Ausführungen der Sachverständigen über die erlittenen Verletzungen haben auch unbeteiligte Prozessbeobachter schlucken lassen, ebenso ein Video, das den Unfall zeigt.