Prozess um Social-Media-Sucht: Instagram und Youtube sollen drei Millionen Dollar zahlen
1
Der 20-Jährigen wurden drei Millionen Dollar zugesprochen. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Eine junge Frau warf Online-Plattformen in einer US-Klage vor, deren Dienste machten süchtig. Geschworene in Los Angeles sprachen ihr einen Millionenbetrag zu.

In einem wegweisenden Prozess um Social-Media-Sucht hat ein US-Gericht in Los Angeles die Onlineplattformen Instagram und Youtube zu einer hohen Entschädigungszahlung verurteilt. Sie sollen der Klägerin insgesamt drei Millionen Dollar (rund 2,6 Millionen Euro) zahlen, wie die Geschworenen am Mittwoch entschieden. Die heute 20-jährige Klägerin hatte den Unternehmen vorgeworfen, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr dadurch schwere psychische Schäden zugefügt zu haben.

 

Auf die Instagram-Mutter Meta entfallen demnach 2,1 Millionen Dollar Schadenersatz, Youtube soll 900.000 Dollar zahlen. Die Geschworenen hielten es für erwiesen, dass beide Unternehmen bei Gestaltung wie Betrieb ihrer Plattformen fahrlässig handelten. Die Konzerne hätten gewusst oder wissen müssen, dass ihre Dienste eine Gefahr für Minderjährige darstellen und hätten die Nutzer nicht ausreichend vor den Risiken gewarnt, hieß es in der Begründung des Grundsatzurteils.

 