Prozess um Social-Media-Sucht: Herzogin Meghan und Prinz Harry loben Urteil gegen YouTube und Meta

Eine US-Jury hat Meta und YouTube in einem Prozess um Social-Media-Sucht zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Prinz Harry und Herzogin Meghan reagierten mit einem klaren Statement: Die Wahrheit sei nun gehört worden.
Ein Gericht in Los Angeles hat Meta und YouTube für fahrlässiges Handeln in einem wegweisenden Verfahren rund um Social-Media-Sucht haftbar gemacht. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die sich seit Jahren öffentlich für den Schutz von Kindern im Netz einsetzen, zeigten sich in einer Stellungnahme, die dem Magazin "People" vorliegt, tief bewegt von dem Urteil.