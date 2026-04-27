Der Streit unter Geschäftsleuten um ein Möbelgeschäft in Feuerbach eskaliert – mit einem Überfallkommando. Im Stuttgarter Landgericht geht es um versuchten Totschlag.
Das Quartier mitten im Gewerbegebiet Feuerbach-Ost hat seinen besonderen Reiz – mit zahlreichen Einzelhandelsgeschäften für türkische Ess- und Lebenskultur, mit einer neu entstehenden Moschee im Zentrum. Klein-Istanbul wird das 45.000 Quadratmeter große Gebiet genannt, das von Feinkost über Schmuck, Mode und Haushaltswaren alles fürs Herz türkischstämmiger Menschen in der Region bietet. Doch nun sorgt ein Zwischenfall für Aufsehen, der so gar nicht zu der Atmosphäre passen will: Ein Schlägertrupp und der Kampf um ein Möbelhaus beschäftigen das Stuttgarter Landgericht. Es geht nicht nur um ein bemerkenswertes Geschäftsgebaren – sondern vor allem um versuchten Totschlag.