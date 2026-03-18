Der kuriose Gerichtsprozess um die hohe Rechnung einer Stuttgarter Kfz-Werkstatt geht in eine neue Runde. Wird jetzt dem Gutachter auf den Zahn gefühlt?
Ob ein Mann aus Weinstadt fast 20 000 Euro an eine Stuttgarter Autowerkstatt zahlen muss, sollte eigentlich längst geklärt sein. Für Mitte März war eine Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts in dem skurrilen Fall erwartet worden. Doch jetzt geht der Rechtsstreit um hohe Reparaturkosten für eine betagte A-Klasse in eine neue Runde. Richter Herzog hat zur Klärung der offenen Fragen einen weiteren Verhandlungstermin angesetzt – was die Vermutung bestärkt, dass sich auch die Justiz bei dem Zwist zweier ehemaliger Duzfreunde mit der Wahrheitsfindung schwertut.