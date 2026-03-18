Der kuriose Gerichtsprozess um die hohe Rechnung einer Stuttgarter Kfz-Werkstatt geht in eine neue Runde. Wird jetzt dem Gutachter auf den Zahn gefühlt?

Ob ein Mann aus Weinstadt fast 20 000 Euro an eine Stuttgarter Autowerkstatt zahlen muss, sollte eigentlich längst geklärt sein. Für Mitte März war eine Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts in dem skurrilen Fall erwartet worden. Doch jetzt geht der Rechtsstreit um hohe Reparaturkosten für eine betagte A-Klasse in eine neue Runde. Richter Herzog hat zur Klärung der offenen Fragen einen weiteren Verhandlungstermin angesetzt – was die Vermutung bestärkt, dass sich auch die Justiz bei dem Zwist zweier ehemaliger Duzfreunde mit der Wahrheitsfindung schwertut.

Konkret geht es in dem Verfahren um eine Mercedes-A-Klasse, die seit fast zwei Jahren in der Tiefgarage eines Stuttgarter Autohauses abgestellt ist – und in dieser Zeit um keinen Zentimeter bewegt wurde. Fahrbereit wäre das mit den Werbebannern einer Immobilienfirma beklebte Gefährt mit dem WN-Kennzeichen. Und auch wenn der Kleinwagen aus dem Baujahr 2011 stammt und exakt 127.744 Kilometer auf dem Buckel hat, dürfte die aktuell fehlende TÜV-Plakette mit Blick auf die technische Betriebsfähigkeit keine allzu große Hürde darstellen.

Aus einem quietschenden Keilriemen wurde eine 3800 Euro teure Wechsel-Orgie

Doch die A-Klasse ist zu einem Streitobjekt geworden, zu einem Beweismittel im erbitterten Clinch um möglicherweise aus dem Ruder gelaufene Reparaturkosten. Im April 2024 hatte der Kunde das Auto wegen eines quietschenden Keilriemens in die Werkstatt gebracht. Neben dem für Störgeräusche sorgenden Gummiband wollte der 60 Jahre alte Weinstädter die Zündkerzen des weiß lackierten Fahrzeugs gewechselt haben – kein Auftrag, bei dem vierstellige Kosten zu erwarten gewesen wären.

„Ich habe mit etwa 500 Euro gerechnet, eher mit weniger“, sagt der Immobilienmakler aus dem Remstal über den fast zwei Jahre zurückliegenden Termin in der Kfz-Werkstatt. Doch statt des erhofften Rabatts erhielt der Mann, der mit dem Besitzer des Autohauses eine gut drei Jahrzehnte währende Freundschaft gepflegt hat, eine Rechnung, die ihn aus allen Wolken fallen ließ.

3800 Euro sollte er dem Fachbetrieb überweisen, weil neben einem defekten Riemenspanner auch der Klimakompressor, die Lichtmaschine und der poröse Gummi des Torsionsschwingungsdämpfers ausgetauscht wurden – eine Reparatur, die aus seiner Sicht den Restwert der A-Klasse weit übersteigt. „Das glaubt doch kein Mensch, dass das alles gleichzeitig kaputtgegangen ist“, sagt der Kunde, der vor seinem Umstieg in die Immobilienbranche selbst mal eine Lehre als Kfz-Mechaniker absolviert hat.

Der Immobilienmann behauptet, von der Werkstatt vorab nicht über die Dimension der Arbeiten informiert worden zu sein – und keinesfalls sein Einverständnis für den Austausch aller angeblich defekten Bauteile erteilt zu haben. Auch deshalb spricht er von „gewerbsmäßigem Betrug“, legte die langjährige Freundschaft zu den Akten und zog mit einer Klage gegen die von ihm als Beutelschneiderei verstandene Forderung vor den Kadi. „Ich lasse mich da nicht über den Tisch ziehen“, sagt der Weinstädter.

Das Autohaus vertritt den Standpunkt, den verärgerten Kunden mehrfach telefonisch über die auftauchenden Probleme bei der Reparatur informiert zu haben – und stellt den erregten Immobilienmann unverblümt als Lügner dar. Dass der Weinstädter recherchiert haben will, dass die eingebauten Ersatzteile selbst bei Mercedes nur die Hälfte der in Rechnung gestellten Beträge kosten, ficht das Unternehmen ebenso wenig an wie der Vorwurf, mit einem beauftragten Gutachter unter einer Gefälligkeitsdecke zu stecken.

Im Gegenteil: Der Autohaus-Chef nennt die Vorwürfe schlicht „Unsinn“, sein als Werkstattleiter fungierender Sohn spricht von einer „glatten Lüge“. Auch deshalb wirft der Streitfall ein Schlaglicht auf eine Branche, in der es üblich ist, sich vom Kunden auch Reparaturarbeiten in erheblichem Umfang per telefonischem Zuruf freigeben zu lassen – spontan und ohne jegliche Dokumentation.

Was nötig ist und was nicht, lässt selbst Fachleute oft ins Straucheln geraten. Technische Laien sind beim Anruf aus der Werkstatt in der Regel erst recht überfordert. Bezeichnend ist der Begriff, den das Kfz-Gewerbe selbst fürs Kundengespräch verwendet. Beim Beichten hoher Kostenvoranschläge ist branchenintern gern von der „Eat-the-frog“-Therapie die Rede – hat der Kunde die Kröte geschluckt, ist der Weg für größere Reparaturen frei.

Landgericht prüft Gutachter und Parkgebühren im Streitfall

Ob im konkreten Fall ausreichend informiert worden ist oder sich der verärgerte Weinstädter in einer Verschwörungstheorie versponnen hat, muss nun das Landgericht entscheiden. Der Kunde hofft, dass in der erneuten Verhandlungsrunde dem beauftragten Gutachter auf den Zahn gefühlt werden soll. Womöglich geht es auch um die Zulässigkeit der vom Autohaus zusätzlich zum Rechnungsbetrag geforderten Parkgebühren.

Weil die umstrittene A-Klasse nach wie vor auf dem Autohausgelände steht, wird ein Tagessatz von 20 Euro aufgerufen. Mit Mahngebühren, Zins und Portokosten ist mittlerweile ein Betrag von 16.000 Euro aufgelaufen. Für den Immobilienmakler sind die monatlich in seinen Briefkasten flatternden Schreiben mit der Forderung allerdings kein Grund zur Sorge. „Grundsätzlich gilt im Werkvertragsrecht, dass bei nicht abgenommener, mangelhafter oder nicht fertiggestellter Arbeit keine Standgebühr verlangt werden kann“, verweist er auf den BGB-Paragrafen 640.