Prozess gegen Tagesvater: Erfahrene Polizisten berichten von „verstörenden und erschreckenden“ Beweisen

Im Prozess gegen einen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis, der Kinder jahrelang sexuell missbraucht haben soll, werden weitere erschreckende Details aus den Ermittlungen bekannt.

Was zum Prozessauftakt nur angedeutet worden war, wurde am zweiten Tag im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen ehemaligen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis offiziell: Der Vorsitzende Richter erteilte dem 53-jährigen Angeklagten den rechtlichen Hinweis, dass ihm neben einer Verurteilung auch eine Sicherungsverwahrung drohe. Dies hätte zur Folge, dass der Angeklagte auch nach dem Ende seiner Freiheitsstrafe im Gefängnis bleiben muss, um die Allgemeinheit und in diesem Fall insbesondere Kinder vor ihm zu schützen. Wann er dann tatsächlich wieder in die Freiheit entlassen würde, hinge von den regelmäßigen Überprüfungen des Gerichts und dem Erfolg seiner Therapie ab.

Zudem wurde mit Zustimmung von Generalstaatsanwaltschaft und Verteidigung einer der insgesamt 45 Anklagepunkte eingestellt, da dieser im Verhältnis zur gesamten zu erwartenden Strafe nicht ins Gewicht fallen wird. Fallen gelassen wurde der Vorwurf, er habe seinen damals 15-jährigen Sohn nicht ausreichend beaufsichtigt. Auch dieser soll an sexuellen Übergriffen beteiligt gewesen sein, gegen ihn läuft ein eigenständiges Verfahren. Durch diesen prozessualen Kniff wurde vermieden, dass zwei der missbrauchten Kinder vor Gericht aussagen müssen.

„Verstörendes Material“: Polizisten schockiert über Videos

Darüber hinaus wurden am zweiten Verhandlungstag mehrere Polizisten als Zeugen vernommen, die sich trotz jahrelanger Erfahrung im Bereich des sexuellen Missbrauchs mit Kindern von diesem Fall betroffen zeigten. „Wir haben verstörendes Material gefunden, bei dem Kinder in erschreckend normaler Weise nicht altersangemessenes sexualisiertes Verhalten beim Spielen an den Tag gelegt haben“, erklärte ein 33-jähriger Beamter. Auf einer kleinen Kamera im Keller habe man 60 Videos gefunden, die der Angeklagte heimlich aufgenommen habe.

Auf beschlagnahmten Geräten hätten Beamte rund 40.000 Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt von etwa 15.000 Kindern gefunden, die der Angeklagte in einer Tauschbörse heruntergeladen und angeboten habe. Insgesamt handle es sich um Daten in einer Größenordnung von rund 3500 Gigabyte. Allein diese Masse sei erschreckend gewesen. Ein 47-jähriger Beamter erklärte, insbesondere ein aufgefundener einschlägiger Sexualratgeber sei „das gruseligste gewesen, das er in zehn Jahren in diesem Bereich gesehen habe“.

Angeklagter suchte trotz eines Verbots weiter Kontakt zu Kindern

Bekannt wurde zudem, dass der Angeklagte in den sieben Tagen zwischen der Hausdurchsuchung bei ihm und seiner Festnahme noch Kontakt zu Kindern suchte und hatte, obwohl ihm bereits die weitere Kinderbetreuung untersagt worden war. Am Tag der Durchsuchung Ende September vergangenen Jahres hat er nach Angaben eines Polizisten zudem einen Suizidversuch angedroht. Er wurde am Abend in seinem Wohnmobil gefunden und ins Zentrum für Psychiatrie in Winnenden gebracht, wo er nach kurzer Zeit aber wieder entlassen wurde.

Der 53-Jährige muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs an mindestens acht Kindern im Alter von knapp einem bis zwölf Jahren im Zeitraum zwischen 2020 und 2025 verantworten. Die Opfer, die ihm als Tagesvater anvertraut waren, habe er missbraucht, um seine pädophilen Neigungen auszuleben, so die Anklage. Mehrfach übernachteten die Kinder bei ihm, mit zweien von ihnen fuhr er auch in den Urlaub. Zudem lautet der Vorwurf auf Verbreitung von kinderpornografischem Material über eine Tauschbörse. Die 44 vorgeworfenen Taten hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag bereits in vollem Umfang eingeräumt.

Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll im Juli verkündet werden.