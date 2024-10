Prozess gegen „Querdenken“-Gründer: Ballweg stellt Video zum Prozess ins Netz

1 Im Netz und auf Telegram sucht Ballweg „Prozess-Beobachter“ für das Verfahren gegen ihn. Foto: /Felix Kästle

In einem gut 13 Minuten langen Film äußert sich Michael Ballweg zur Gründung von „Querdenken“, zu seiner Haftzeit und zum anstehenden Gerichtsverfahren. Zudem startet er ein bemerkenswertes Begleit-Projekt zum Prozess.











Michael Ballweg geht offenkundig optimistisch in das am Mittwoch beginnende Verfahren gegen ihn am Stuttgarter Landgericht. „Die Vorwürfe sind so absurd“, sagt er unter anderem. Bei dem Interview trägt er wie bei seinen meisten Auftritten ein weißes T-Shirt mit dem Schriftzug „Staatlich geprüfter Querdenker“. Zu einem solchen sei er durch die Untersuchungshaft geworden, sagt der Unternehmer aus Stuttgart. Dort sei er „wegen meines Einsatzes für die Einsatzrechte und die Grundrechte“ gewesen, so Ballweg. In dem Video ist durchgehend das Logo des Kopp-Verlages zu sehen, das am Anfang auch im Intro über den Bildschirm schwebt. Der Verlag ist unter anderem für das Verbreiten rechtspopulistischer und verschwörungstheoretischer Schriften bekannt.