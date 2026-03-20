Prozess gegen Ex-DRK-Azubi: Mehrere Jahre Haft für Giftanschläge auf Rettungswache

Massiver Druck und Mobbing sollen eine angehende Notfallsanitäterin dazu getrieben haben, ihre Kollegen zu vergiften. Einen versuchten Mord sieht das Gericht nicht.
Was als Denkzettel gedacht war, endet hinter Gittern: Eine angehende Notfallsanitäterin aus dem Kreis Ludwigsburg muss für drei Jahre und acht Monate in Haft, weil sie versucht hat, ihre Kollegen zu vergiften. Die Strafkammer des Heilbronner Landgerichts zeigte sich überzeugt, dass die 25-Jährige von Oktober 2023 bis April 2024 in mindestens vier Fällen verschreibungspflichtige Medikamente wie etwa Atropin gestohlen und ihren Kollegen untergemischt hat.