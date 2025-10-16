Zur Steuerhinterziehung sagt Jürgen Rudloff immer noch nichts Konkretes. Darüber aber schon, wie seine Leidenschaft für Fußball und das Rotlicht zusammenhängen.
Die magische Zahl, die im Raum steht, ist ein Betrag von 618. 000 Euro – zu zahlen „am besten vorgestern“, wie der Vorsitzende Richter Günter Necker nicht müde wird zu betonen. Zweieinhalb Monate Verhandlungspause liegen hinter Jürgen Rudloff. Der 72-Jährige, Ex-Paradise-Betreiber, stadtbekannt, mal auf dem Weindorf, mal auf Hundespaziergang in der Innenstadt unterwegs, hatte viel Zeit, den Sommer über zu überlegen, welche Richtung er dem Prozess geben will, bei dem er wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,3 Millionen angeklagt ist. Und so beginnt die Hauptverhandlung vor der sechsten Wirtschaftsstrafkammer auch mit der Frage Neckers, wie sich der ehemalige Rotlichtunternehmer entschieden habe: Geständnis, Geldzahlung und damit Einstellung des Verfahrens oder weitere Beweisaufnahme bis zu einem Urteil. Rudloffs Anwalt nimmt vorweg, was Rudloff wenig später selbst vorlesen wird. Man sei an einer anderen Verfahrenserledigung interessiert, „aber das ist hinsichtlich der Finanzlast schwierig“.