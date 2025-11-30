Protestkundgebung in Hamburg: Fans setzen gemeinsam starkes Zeichen

1 Hinter der Nordtribüne des Hamburger Stadions versammlelten sich mehrere Tausend Anhänger beider Clubs, um gemeinsam zu protestieren. Foto:

Vor dem Bundesligaspiel des HSV gegen den VfB Stuttgart kam es zu einer gemeinsamen Proteskundgebung der Fans. Auch das VfB-Präsidium nahm teil. Wir zeigen das Video.











So etwas hat es in den letzten Jahren im Umfeld von einem Fußballspiel wohl eher selten gegeben. Angeführt von den großen Ultra-Gruppen des HSV und des VfB Stuttgart versammelten sich hinter der Hamburger Nordtribüne mehrere Tausend Anhänger, um an einer Protestkundgebung teilzunehmen. Auch das VfB-Präsidium mit Dietmar Allgaier, Stefan Jung und Alexander Grupp nahm teil.