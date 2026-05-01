Proteste zum 1. Mai: Vielfältig und laut – so liefen die Demos zum Tag der Arbeit in Stuttgart

Zum Tag der Arbeit wurde auch in Stuttgart demonstriert. Stellenstreichungen, Sparmaßnahmen und Sozialabbau standen bei den Kundgebungen im Fokus.
Viele tausend Menschen haben in Stuttgart am Freitag an Kundgebungen und Demonstrationszügen zum 1. Mai teilgenommen. Die Gewerkschaften hatten zu ihrer traditionellen Mai-Kundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen. Der Zusammenschluss von Antifa-Gruppen und Organisierter Autonomie traf sich zum „Revolutionären 1. Mai” direkt danach auf dem Kronprinzplatz.