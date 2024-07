Protest in Ulm: Klimaaktivisten hängen Protestbanner am Münster auf

Klimaaktivisten hängen Protestbanner am Münster auf

Protest in Ulm

1 Klimaaktivisten haben ein Protestbanner am Ulmer Münster aufgehängt. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Bereits vor einer Woche wollten Klimaaktivisten am höchsten Kirchturm der Welt ein großes Banner anbringen. Damals sickerte die Aktion jedoch durch. Jetzt starteten sie einen neuen Versuch.











Klimaaktivisten haben am Ulmer Münster ein großes Protestbanner mit der Aufschrift „Wäre Jesus Klimaaktivist?“ aufgehängt. „Es war uns wichtig, die Frage ‚Wäre Jesus Klimaaktivist?’ weit oben und gut sichtbar zu platzieren, um für christliche Werte in der europäischen Klimapolitik zu werben“, sagte Samuel Bosch, 21, ein Sprecher der Gruppe von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten laut einer Mitteilung. Die Polizei teilte mit, auch die Feuerwehr sei im Einsatz, Spezialkräfte seien angefordert. Die Staatsanwaltschaft habe Gewahrsam für mehrere an der Aktion beteiligte Personen angeordnet.