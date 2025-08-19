Protest gegen Bezahlkarte: Stuttgarter versorgen Geflüchtete mit mehr Bargeld als das Limit hergibt

Die Bezahlkarte für Geflüchtete hat ein Bargeldlimit von 50 Euro. Trotzdem können die Menschen in Stuttgart an mehr Bargeld kommen – durch Tauschaktionen an mehreren Standorten.
Tauschaktionen als Protest gegen die Bezahlkarte für Geflüchtete? Die gibt es mittlerweile in etlichen Städten bundesweit – und auch an mehreren Standorten in Stuttgart. Im „Linken Zentrum Lilo Herrmann“ im Süden der Stadt zum Beispiel können Geflüchtete Supermarkt-Gutscheine gegen Bargeld eintauschen. Wer mit einem Coupon von Edeka, Rewe und Co. kommt, erhält im Gegenzug den Betrag in Scheinen ausgezahlt. Die Tauschaktionen organisiert das Bündnis „Nein zur Bezahlkarte Stuttgart“, bestehend aus mehreren linken Gruppen. Auch der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg unterstützt den Protest.