Protest für Protestfreiheit: Klimaaktivisten kritisieren Kriminalisierung Stuttgarter Gerichte

1 Die Klimaaktivisten der ehemals Letzten Generation nehmen die Schau im Landesmuseum zum Anlass für einen Protest. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut

Das Landesmuseum Württemberg zeigt derzeit eine Große Landesausstellung anlässlich der Bauernkriege vor 500 Jahren. Titel der Schau: „Protest – von der Wut zur Bewegung“.











Link kopiert



Die Klimaaktivisten der ehemals Letzten Generation nehmen die Schau im Landesmuseum zum Anlass, „den Protest vom Museum auf die Straße zu bringen“, wie Mitinitiator Mischa Bareuther am Samstagnachmittag vor dem Alten Schloss erklärt. 30 Teilnehmer hat die Initiative für diesen Tag angemeldet, um „für das Recht auf Protest zu protestieren“. In der langen Geschichte der Demonstrationen und Kundgebungen in Stuttgart hat das Thema vermutlich am Samstag Premiere.