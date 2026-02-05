Promis unter Palmen-Premiere: Eric und Edith Stehfest erscheinen mit neuen Partnern

Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln zeigten sich Eric und Edith Stehfest erstmals öffentlich mit ihren neuen Partnern. Der Schauspieler kam mit TV-Kollegin Franziska Temme, seine Ex-Frau brachte ihren neuen Freund Damian mit.

Noch im vergangenen Herbst standen Eric Stehfest (36) und seine Noch-Ehefrau Edith (31) gemeinsam vor der Kamera für "Promis unter Palmen" - obwohl die beiden sich da längst getrennt hatten. Bei der Premiere der neuen Staffel der Sat.1-Reality-Show in Köln erschienen nun beide mit einem neuen Menschen an ihrer Seite.

Der ehemalige "GZSZ"-Darsteller und Ex-Dschungelcamper hatte seine neue Freundin im Schlepptau - Realitystar Franziska Temme (30), die er ausgerechnet beim Dreh in Thailand kennengelernt hatte. Im Gespräch mit "Bild" ließ er keinen Zweifel daran, wie ernst es ihm ist: "Sie ist liebevoll, wunderschön, und sie hat mir wieder den Glanz zurückgegeben. Wir sind total glücklich. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt meine Frau fürs Leben." Ihre Beziehung hatten die beiden zuvor bereits auf Instagram offiziell gemacht. "Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet", schrieben sie dort zu einem gemeinsamen Foto.

Edith traf ihre neue Liebe an Weihnachten

Doch auch Edith Stehfest erschien nicht allein. An ihrer Seite: ein Mann namens Damian, den bis dato niemand auf dem Schirm hatte. Die beiden sind seit Weihnachten zusammen, sagte Edith. Kennengelernt hatten sie sich in ihrem Stammclub, wo er Türsteher ist. "Er hatte mich wohl schon länger im Visier, wie ich jetzt weiß", verriet Edith.

Im Gespräch mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" bekam Edith Stehfest für ihre neue Beziehung auch den Segen ihres Ex. Der versicherte der Moderatorin: "Jetzt hat sie sich einen Bodybuilder gesucht der auf sich achtet und einen gesunden Lifestyle lebt und dann weiß ich, dass das vielleicht auch abfärbt."

Andersrum war es nicht so einfach. Edith räumte ein, anfangs Schwierigkeiten mit Erics neuer Partnerin gehabt zu haben. Der Grund: Temme sei in der Sendung von anderen Kandidaten gezielt auf ihren Ex angesetzt worden. "Deshalb dachte ich, sie meint es nicht ernst. Aber heute denke ich, sie mag ihn wirklich. Und ich glaube, dass sie nett zu unseren Kindern ist", sagte Edith gegenüber "Bild".

"Es braucht einen stabilen Part"

Im September 2025 war die Trennung des Paares nach rund zehn Jahren Beziehung öffentlich geworden. Beide räumten später ein, sich in Wahrheit bereits Monate zuvor getrennt zu haben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärte Eric Stehfest damals die Hintergründe: "Die letzten Jahre waren sehr belastend, weil Edith selbst auch mit psychischen Störungen zu kämpfen hat. Wir haben uns gegenseitig nicht mehr gutgetan, weil es dann doch immer einen stabilen Part braucht, der Sicherheit vermitteln kann." Trotz der bewegten Vergangenheit betonen beide Stehfests, dass das Wohl ihrer Kinder Aaron Amadeus (9) und Aria Litera (4) Vorrang habe. Man wolle "möglichst harmonisch" miteinander umgehen.

Die neue Staffel von "Promis unter Palmen" startet am 16. Februar in Sat.1.