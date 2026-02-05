Promis unter Palmen-Premiere: Eric und Edith Stehfest erscheinen mit neuen Partnern

Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln zeigten sich Eric und Edith Stehfest erstmals öffentlich mit ihren neuen Partnern. Der Schauspieler kam mit TV-Kollegin Franziska Temme, seine Ex-Frau brachte ihren neuen Freund Damian mit.
Noch im vergangenen Herbst standen Eric Stehfest (36) und seine Noch-Ehefrau Edith (31) gemeinsam vor der Kamera für "Promis unter Palmen" - obwohl die beiden sich da längst getrennt hatten. Bei der Premiere der neuen Staffel der Sat.1-Reality-Show in Köln erschienen nun beide mit einem neuen Menschen an ihrer Seite.