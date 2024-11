Aktuell wird die 3. Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles“ an einem Traumstrand in Thailand gedreht. Diese 12 Promis sind mit dabei.

Diese Kandidaten sind bei „Promis unter Palmen“ dabei

Lotto-Millionär Chico

High-Society-Lady Claudia Obert (war bereits in Staffel 1 dabei)

DSDS-Finalist Menowin Fröhlich

Model Janina Youssefian

Ex-Nationaltorwart Eike Immel

Reality-TV-Persönlichkeit Iris Klein

YouTuber Chris Manazidis,

Reality-TV-Persönlichkeit Kim Virginia

Sänger Cosimo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-TV-Persönlichkeit Nikola Glumac

Reality-TV-Persönlichkeit Melody Haase

Was sonst noch zur 3. Staffel bekannt ist

Wann die Staffel ausgestrahlt werden soll und weitere Infos zur Show, lesen Sie hier: „Promis unter Palmen“: Was bisher zur 3. Staffel bekannt ist.

Wo kann man „Promis unter Palmen“ schauen?

Die erste Staffel kann auf der Plattform Joyn gestreamt werden. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel wurde nach dem Tod von Willi Herren aus „Pietätsgründen“ abgebrochen, wobei bis dahin nur zwei Folgen gesendet wurden. Hier finden Sie den direkten Link zum Stream der ersten Staffel:

Darum geht es in „Promis unter Palmen“

„Promis unter Palmen“ ist eine deutsche Reality-Show, in der prominente Teilnehmer gemeinsam in einer luxuriösen Villa in Thailand wohnen. Sie treten in diversen Spielen und Herausforderungen gegeneinander an, mit dem Ziel, sich gegen die anderen durchzusetzen und am Ende das Preisgeld sowie die Trophäe, die „Goldene Kokosnuss“, zu gewinnen.