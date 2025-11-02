Prominenz in Gerlingen: Wie der Kabarettist Christoph Sonntag über ein Auto aus Augsburg predigt

Was hat das Fahrzeug mit dem auswärtigen Kennzeichen mit der Bibel zu tun? Ein Kabarettist predigte in Gerlingen anlässlich des Reformationsgottesdienstes.
Er erzählt kurz von den hinter ihm liegenden langen Drehtagen, sagt, dass er dennoch gerne in der Gerlinger Matthäuskirche gekommen sei und wirbt für seine nächste TV-Sendung. Damit sei man dann quitt. Mit diesen Worten begrüßt am Sonntag Kabarettist Christoph Sonntag die Gläubigen. Es folgt noch die ein oder andere humorvolle Bemerkung, eine Anekdote, auch ein Witz, das Publikum lacht – ehe Sonntag zum Kern seiner Predigt kommt. „Selig sind die Friedfertigen“ zitiert er aus der Bergpredigt Jesu. Sonntag spricht von der Gemeinschaft der Gläubigen, entwirft das Bild von der „Kultur des Himmels unter uns“, die vom Miteinander, der Achtsamkeit und Wertschätzung geprägt ist. „Vergib’ schnell und teile, was du hast“, ruft er der Gemeinde zu, die er bewusst mit „Liebe Brüder und Schwestern“ anredet.