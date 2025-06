Prominenter Besuch in der Wilhelma: Warum Gerlinde Kretschmann Sängerinnen in den Zoo einlädt

Singen bedeutet Gerlinde Kretschmann, der Frau des Ministerpräsidenten, viel. Und sie weiß, welches Engagement hinter vielen Chören steckt. Seit fast 30 Jahren singt sie selbst daheim in Laiz, einem Teilort von Sigmaringen, im Kirchenchor. Die 77-jährige hat nun Frauen, die sich für den Gesang ehrenamtlich einsetzen, zum dritten Mal in der Wilhelma für ihr Engagement mit einer Einladung zum Ehrenamtskaffee gewürdigt.

Kretschmann sagte: „Heute stehen Frauen – stellvertretend für viele weitere – im Mittelpunkt, die in Chören, Gesangvereinen und Musikkapellen Verantwortung tragen, sich als Notenwartin, im Vorstand oder in der Organisation von Konzerten und Festen ehrenamtlich engagieren.“ Sie stellten sich in den Dienst der Gemeinschaft. Für sie sei das Ausdruck einer lebendigen Bürgergesellschaft. „Es macht unser Zusammenleben menschlicher und bereichert das kulturelle Leben in den Städten und Dörfern unseres Landes.“ Im Jahr 2024 wurden Frauen, die sich in Wandervereinen engagieren, gewürdigt. Und im Jahr zuvor waren es Engagierte, die sich bei der Corona-Pandemie besonders für andere hilfreich eingesetzt haben. Jetzt dankte die Frau des Regierungschefs mit etwas Wehmut, weil es ihr letzter Auftritt dieser Art war, da die Amtszeit ihres Mannes nächstes Jahr endet.

Lesen Sie auch

Sängerinnen zeigen sich begeistert

Und die Sängerinnen zeigten sich über die Einladung in Deutschlands einzigartigen zoologisch-botanischen Garten begeistert, beispielsweise Christa Erath vom Neuen Chorverband Schwarzwald. Die 1. Vorsitzende der Chorvereinigung Liederkranz Concordia Calw sagte: „Ich habe schon immer gerne gesungen.“ Monika Fecker vom Regionalverband Zollernalb-Sigmaringen kennt Gerlinde Kretschmanns Chorbereich. Sie ist in der Heimat der First Lady Jugendreferentin für 580 Jugendliche in 16 Vereinen. Sie freue sich über die „Offenheit von Gerlinde Kretschmann, die auch die Stiftung ‚Singen mit Kindern‘ gegründet hat und da sehr engagiert ist“, sagte Fecker.

Eine Aktive bringt eingelegten Spargel als Geschenk

Karine Bell, Vorsitzende des Chorverbands Friedrich Schiller mit 108 Vereinen, fand die Einladung toll. Sie ist auch Kita-Leitung, kennt die Stiftung von Kretschmann und hat beim Kinderschutzkonzept der Schwäbischen Chorverbandes mitgemacht und als Caruso-Beauftragte das alltägliche Singen in Kindergärten gefördert. Karin Willet-Parcis, Vorsitzende der Tonart Ludwigsburg, und Seyram Sanz Alonso, Vorsitzende des Liederkranzes Ditzingen waren begeistert: „Wir waren angenehm überrascht.“ Daniela Hertenstein aus Hockenheim hatte der 77-Jährigen ein Glas eingelegten Spargel mitgebracht.

Singbegeistert: Gerlinde Kretschmann (li.) mit ihrer Schwester Annette Kienle. Foto: Iris Frey

Und noch eine begeisterte Sängerin und Choraktive war beim Treffen dabei: Gerlinde Kretschmanns Schwester: Annette Kienle, die am selben Tag wie ihre Schwester geboren ist – nur sieben Jahre später. Sie ist beim MGV Einigkeit Lingenfeld im Vorstand. „Wir haben schon früher in der Familie viel gesungen“, sagte Kienle am Rande der Veranstaltung. Von den vier Mädchen und zwei Jungen der Familie Kienle singen vier aktiv. „Zu meiner Schwester hatte ich schon immer einen guten Draht“, so Kienle.

Und für die Wilhelma, in die sowohl Gerlinde Kretschmann mit ihrer Familie gerne ging, hat auch die jüngere Schwester großes Interesse: Sie ist ausgebildete Gärtnerin und Floristin und hat 20 Jahre lang Floristen in Ludwigshafen unterrichtet. Beide eint auch die Bewunderung für die Wilhelma als zoologisch-botanischer Garten.