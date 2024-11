Reality-TV-Fans können sich freuen: Aktuell wird die 4. Staffel von „Prominent getrennt“ gedreht. Die Folgen werden dann 2025 veröffentlicht. Diese Ex-Paare stellen sich der Herausforderung.

Wer ist bei „Prominent getrennt“ 2025 dabei?

Christina Grass & Marco Cerullo

Christina und Marco suchten beide ihr Liebesglück in den Shows „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ – jedoch ohne Erfolg. Ihr Schicksal führte sie 2019 bei „Bachelor in Paradise“ zusammen, wo die Funken schließlich übersprangen. Nach einem romantischen Heiratsantrag Anfang 2020 schien das Glück perfekt, doch die Beziehung nahm eine unerwartete Wendung. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung fanden sie wieder zueinander und erfüllten sich gemeinsam den Traum vom Eigenheim. Im Sommer 2024 folgte jedoch das überraschende Ende: Marco verkündete die Trennung, ohne nähere Gründe zu nennen.

Jana Klein & Sidar Sahin

Nach anfänglichen Herausforderungen bei „Are You The One?“ überraschten sie alle bei der Wiedersehensshow mit der Verkündung ihrer Beziehung. Der nächste Schritt folgte bald: die erste gemeinsame Wohnung. Doch im August 2024 trennten sich die beiden – still und ohne öffentliche Erklärung. Später wurde bekannt, dass Sidar den Kontakt zu anderen Frauen suchte, was Jana über Instagram erfuhr. Trotz noch vorhandener Gefühle füreinander sehen sie derzeit keine Möglichkeit, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen.

Pamela Ghazal & Alan Wey

Bei „Bachelor in Paradise“ schien das Liebesglück für Pam zunächst unerreichbar, bis sie schließlich mit Alan, dem ehemaligen Schweizer Bachelor, eine Verbindung einging. Doch die Beziehung hielt nicht stand: Nach einem letzten Abschiedstreffen beendete Alan den Kontakt endgültig und blockierte Pam auf allen Kanälen. Obwohl die beiden noch Gefühle füreinander hegen, gibt es keinen Kontakt – stattdessen stehen gegenseitige Vorwürfe im Raum. Während Pam in der Show „Prominent getrennt“ auf eine klärende Aussprache hofft, hat Alan das Kapitel für sich bereits abgeschlossen.

Yeliz Koc & Jannik Kontalis

Bei „Make Love, Fake Love“ eroberte Jannik das Herz von Yeliz und setzte sich im Finale gegen Max Bornmann durch. Die beiden wurden nach der Show ein Paar, doch ihre Beziehung wurde von einem öffentlichen Social-Media-Streit überschattet, ausgelöst durch Vorwürfe der Untreue gegen Jannik. Nach einer kurzen Versöhnung folgte schließlich die endgültige Trennung. Anschließend war Jannik in einer Beziehung mit Yeliz' Freundin Gerda, die jedoch ebenfalls von Fremdgehvorwürfen geprägt war. Nun hofft Jannik, bei „Prominent getrennt“ endlich eine Aussprache mit Yeliz zu erreichen.

Laura Peuker & Jonny Jaspers

Laura und Jonny lernten sich abseits der Kameras durch die 4. Staffel von „Temptation Island“ kennen, bei der beide als Verführer mitwirkten. Nach einer kurzen Beziehung begegneten sie sich im darauffolgenden Jahr bei „Ex on the Beach“ wieder und verließen die Show als Paar. Die Beziehung entwickelte sich zunächst vielversprechend: Sie zogen zusammen und schmiedeten sogar Hochzeitspläne. Doch Vertrauensprobleme führten letztlich zum Scheitern. Laura setzte Jonny vor die Tür, während er auf eine zweite Chance hoffte. Für Laura ist jedoch klar, dass er ihr Vertrauen erneut missbrauchen würde.

Jennifer Iglesias & Nico Müller

Bei der 7. Staffel von „Love Island“ lernten sich Jenny und Nico im Frühjahr 2022 nicht nur lieben, sie verließen das Format sogar als Gewinner. Nach der Trennung wurde es erst mal ruhig um die beiden, bei „Promi Big Brother“ plauderte Jenny dann aus, dass Nico Sie mit einer Escort-Dame betrogen haben soll. Nico wehrte sich gegen die Vorwürfe und warf seiner Ex ebenfalls Fremdgehen vor. Bis heute scheinen die Dinge ungeklärt.

Ariel & Giuliano Hedinger

Ende 2023 machte Giuliano Ariel einen Heiratsantrag, ein Jahr später nahmen Sie an der Reality-TV-Show „Love Fool“ teil. Bei der Wiedersehensshow gaben die beiden Ariels Schwangerschaft bekannt. Nachdem im April 2024 die gemeinsame Tochter zur Welt kam, merkte Ariel, dass sich ihr Verlobter zu verändern begann. Nach der Trennung zog Giuliano zu seiner Mutter, Ariel blieb mit der Tochter in der Wohnung. Der einzige Grund, weshalb aktuell Kontakt besteht, ist die gemeinsame Tochter.

Babu & Felix Davidson

Babu und Felix sind beide bekannt aus Reality-TV-Formaten und lernten sich dennoch abseits von der Kamera kennen. Noch bevor sie ihren gemeinsamen Urlaub antreten wollten, stornierte Felix aufgrund eines Streits den Flug. Während Felix Kommunikationsprobleme als Trennungsgrund nennt, spricht Babu von fehlender Wertschätzung. Babu möchte bei „Prominent getrennt“ noch einige Sachen klären, denn aktuell herrscht Funkstille.

Wann startet „Prominent getrennt“?

Bisher ist noch kein Startdatum bekannt. Die letzten Staffeln starteten alle im Frühjahr, weswegen man auch 2025 noch vor Sommer mit der Ausstrahlung rechnen kann.