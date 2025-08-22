Promi-Talk auf dem Weindorf: Das sind unsere Gäste beim Weindorf-Treff 2025

Die einen pressen Trauben aus, wir pressen unsere prominenten Gäste aus – auf die nette Art: beim „Weindorf-Treff“.
Für den diesjährigen Weindorf-Treff gilt: An einem Termin gibt die Polizei den Ton an. Gleich dazu mehr, doch vorab das Wichtigste: Man kann uns auch in diesem Jahr nicht verfehlen. Wer vom Schlossplatz aus aufs Stuttgarter Weindorf schlendert, kommt unweigerlich an der BW-Kulturlaube vorbei. Sie ist hübsch gelegen zwischen Alter Kanzlei und Altem Schloss. Dort geht auch in diesem Jahr wieder der „Weindorf-Treff“ von SWR-Studio Stuttgart, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung über die Bühne – und zwar an vier Tagen, von Montag, 26. August, bis Mittwoch, 4. September. Los geht es jeweils um 17 Uhr. Die Treffs dauern jeweils rund eine Stunde.