Promi-Hochzeit im Wahlkampf: Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.
Eigentlich sollte es ein stiller Moment werden: Cem Özdemir, der 60-jährige Spitzenkandidat der Grünen für das Amt des Ministerpräsidenten, wollte seine 40-jährige Partnerin Flavia Zaka „im kleinsten Kreis“ und ohne Medienöffentlichkeit in Tübingen heiraten – noch im Februar, also vor der Landtagswahl. Wie unsere Redaktion erfuhr, hat sich das Paar für die Trauung das Tübinger Rathaus ausgesucht mit OB Boris Palmer als Standesbeamter, seinem Freund.