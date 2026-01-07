Fußball-Legenden in Lederhosen, schräge Typen,viel Gelächter: Beim Promi-Eisstockschießen in Tracht ist der Spaßfaktor hoch und zeigt, wie Schwaben bayerische Tradition beherrschen.
Minusgrade legen das Winterdörfle im Schwabengarten in frostige Starre. Atemwolken stehen in der Luft, Eisstöcke klacken auf der Bahn, dazwischen schallt lautes Gelächter, und der Winzer-Glühwein dampft. Der frühere VfB-Torwart Christof Weber beugt sich in Lederhosen konzentriert nach vorn, dann schießt sein Stock mit Karacho über den Kunststoff. Treffer. Jubel. Was nach Alpenrand klingt, spielt sich in Leinfelden-Echterdingen ab. Ein bayerischer Nationalsport ist bei den Schwaben angekommen – und findet jenseits der Alpen immer mehr Anhänger.