Exakt heute vor 2 Wochen startete für 14 Kandidaten die Reise bei „Promi Big Brother“ 2024. Nachdem es für Ex-Fußballer Max Kruse im Halbfinale gestern nicht mehr für den Einzug ins Finale gereicht hat, kämpfen jetzt noch 5 Promis um den Titel und um eine Siegprämie von 100.000 Euro. Alle Infos zum Finale.

Promi Big Brother 2024: Wann kommt das Finale?

Das Finale der diesjährigen Promi-Big-Brother-Staffel wird am heutigen Montag, den 21. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auf Sat.1 und im Livestream auf Joyn übertragen. Anschließend werden die Finalisten inklusive des Siegers in der Late-Night-Show zu Gast sein, die im Anschluss an die Show um 23:50 Uhr ebenfalls auf Sat.1 und Joyn ausgestrahlt wird. Nach Sendeende erwartet die Promis noch eine Aftershow-Party mit ihren Liebsten.

Finale verpasst? Hier können Sie nachträglich streamen

Sowohl das Finale von „Promi Big Brother“ als auch die Late-Night-Show können Sie nachträglich auf Joyn jederzeit streamen.

Welche Promis sind im Finale von „Promi Big Brother“ 2024?

Aus 14 wurde 5: Im Finale kämpfen Alida Kurras, Leyla Lahouar, Matthias Höhn, Mike Heiter und Jochen Horst um den Titel und um 100.000 Euro.

Welche Kandidaten sind schon raus?

Platz 14: Verena Kerth

Platz 13: Bea Peters

Platz 12: Sinan Movez

Platz 11: Cecilia Asoro

Platz 10: Daniel Lopes

Platz 9: Elena Miras (musste die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen)

Platz 8: Sarah Wagner

Platz 7: Mimi Fiedler

Platz 6: Max Kruse

Das Konzept: So funktioniert „Promi Big Brother“

„Promi Big Brother“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die auf dem Konzept der internationalen "„Big Brother“-Formate basiert. Im Mittelpunkt der Sendung stehen prominente Teilnehmer, die für einen bestimmten Zeitraum (meist mehrere Wochen) gemeinsam im sogenannten „Container“ leben. Während dieser Zeit stehen sie rund um die Uhr unter Kamerabeobachtung, ohne Zugang zur Außenwelt, zu sozialen Medien oder zu Nachrichten.

Die Prominenten wohnen in einem oder mehreren Bereichen. Regelmäßig gibt es Herausforderungen, Spiele und Abstimmungen, bei denen die Teilnehmer um Belohnungen kämpfen oder sich vor einem Rauswurf sichern können. Per Zuschauervoting wird dann entscheiden, wer von den Nominierten die Show verlassen muss.

Das Format ist bekannt für die oft emotionale und kontroverse Dynamik zwischen den Bewohnern, da das Leben auf engem Raum und der Wettbewerbsdruck zu Konflikten und Dramen führen kann, die im Mittelpunkt der Unterhaltung stehen.