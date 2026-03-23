Projekt in Leonberg: Reiterstadion wird zur Eisbahn? Im November könnte das Realität werden

Im November könnte Leonberg um eine Attraktion reicher werden: Der Jugendausschuss bemüht sich darum, das Reiterstadion zur Eisbahn zu machen. Planungen und Gespräche laufen.

Allein schon die Tatsache, dass die Stadt Leonberg über ein Reiterstadion verfügt, ist für viele eine Besonderheit. Dass dort jetzt aber auch noch, zumindest für ein paar Wochen, eine Schlittschuhbahn aufgebaut werden soll, dürfte im Kommunen-Atlas wohl einzigartig sein. Und doch könnte es Ende dieses Jahres genau so kommen – konkret vom 27. November 2026 bis zum 6. Januar 2027.

Das Ganze ist ein Projekt des Jugendausschusses, dessen Mitglieder sich bereits stark in der Planung, in Gesprächen mit Anbietern und auch in der Standortsuche engagiert haben. So standen neben dem Reitstadion auch der Eisplatz zwischen Gerhart-Hauptmann-Realschule und Georgii-Halle sowie der Rathausparkplatz zur Debatte. Am Ende war das Stadion hinter dem Festplatz Steinstraße der Favorit.

Eisbahn in Leonberg: Gespräche mit potenziellen Anbietern laufen

Im Februar und März führten Vertreter der Stadt, begleitet von Mitgliedern des Jugendausschusses, Gespräche mit zwei potenziellen Anbietern: Wiesengarten Gastronomie sowie Evenlog aus Leonberg. Wiesengarten betreibt neben der Gastronomie im Leobad auch die Eisbahn, die jedes Jahr in Sindelfingen aufgebaut wird. Evenlog ist unter anderem für die „Musicville“-Konzerte im Reiterstadion verantwortlich – und hat der Stadt bereits ein Konzept vorgelegt.

Konkrete Angebote existieren noch nicht, grobe Kostenschätzungen seitens der Stadt aber sehr wohl. Für Eisfläche und Untergrund rechnet die Kommune mit knapp 58 000 Euro, für Baunebenkosten kämen etwa 10 000 Euro obendrauf. Auch 30 000 Euro Beteiligung aus dem Etat des Jugendausschusses wären bei beiden Anbietern fix.

All das ergäbe im Falle Evenlog eine Beteiligung der Stadt in Höhe von knapp 38 000 Euro. Im Falle Wiesengarten würden noch Personal- und weitere Kosten anfallen, allerdings könnte die Stadt auch die Einnahmen für sich verbuchen. Blieben unterm Strich zu bezahlende knapp 68 000 Euro – in beiden Fällen sind Sponsoring-Einnahmen etwa durch Banden- und Plakatwerbung noch nicht eingerechnet.

Dieses erste Konzept wurde jüngst dem Sozial- und Kultusausschuss vorgelegt, an diesem Dienstag darf auch der gesamte Leonberger Gemeinderat davon Kenntnis nehmen. Weitere Gespräche mit den Anbietern sollen in Kürze folgen, eine Beschlussvorlage gibt es dann im April – wenn die konkreten Angebote vorliegen.

Nikolaus-Aktion in Gerlingen: Das ist auch in Leonberg denkbar. Foto: Simon Granville

Bei dem Vorhaben haben sich Verwaltung und Jugendausschuss – naheliegenderweise – auch von der Eisbahn in Gerlingen Inspiration geholt. Wie Sara Schmalzried vom Stadtjugendreferat betonte, lägen auch dort die Kosten bei zwischen 30 000 und 70 000 Euro. In Gerlingen stand die Eisbahn im Winter zum vierten Mal auf dem Rathausplatz.

Und auch in der Nachbarkommune gibt es zur Eisbahnzeit viele unterschiedliche Aktionen – etwas, das auch der Leonberger Jugendausschuss plant und dabei auch intensiv mithelfen könnte und möchte. So ist es, je nach Anbieter, vorstellbar, dass die Mitglieder den Schlittschuhverleih übernehmen und die Organisation von Jugenddiscos. Auch eine Nikolausaktion und ein Sportparcours sind im Gespräch. Eine kostenlose Nutzung der Bahn für Familien an bestimmten Tagen ist offenbar ebenfalls denkbar. Der Jugendausschuss will sich zudem in Plakatierung und Grafikgestaltung einbringen.

Für die Eisbahn in Leonberg scheint vieles schon ziemlich konkret zu sein

In Sachen Öffnungszeiten sind die Planungen bereites sehr konkret, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Sie sollen lauten:

Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr

Freitag von 14 bis 22 Uhr

Samstag von 10 bis 22 Uhr

Sonntag von 10 bis 20 Uhr

In den Ferien und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr

An Heiligabend von 10 bis 16 Uhr

Am 25. Dezember geschlossen

Am 26. Dezember von 10 bis 22 Uhr

Der Eintritt für die Eisbahn soll ermäßigt drei Euro betragen. Dies soll für Schülerinnen und Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre, Auszubildende sowie Freiwilligendienstleistende gelten. Der reguläre Eintrittspreis soll bei fünf Euro liegen. Öffnungszeiten sowie Eintrittspreise orientieren sich an Erfahrungsberichten aus anderen Städten sowie Gesprächen mit Betreibern.

Und zu guter Letzt: Rund um die Eisbahn könnte ein Mini-Weihnachtsmarkt mit Essensständen von Vereinen sowie dem potenziellen Betreiber entstehen.