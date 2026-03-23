Projekt in Leonberg: Reiterstadion wird zur Eisbahn? Im November könnte das Realität werden

Im November könnte Leonberg um eine Attraktion reicher werden: Der Jugendausschuss bemüht sich darum, das Reiterstadion zur Eisbahn zu machen. Planungen und Gespräche laufen.
Allein schon die Tatsache, dass die Stadt Leonberg über ein Reiterstadion verfügt, ist für viele eine Besonderheit. Dass dort jetzt aber auch noch, zumindest für ein paar Wochen, eine Schlittschuhbahn aufgebaut werden soll, dürfte im Kommunen-Atlas wohl einzigartig sein. Und doch könnte es Ende dieses Jahres genau so kommen – konkret vom 27. November 2026 bis zum 6. Januar 2027.