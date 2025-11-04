Projekt in der Innenstadt: Haus Kuppinger in Waiblingen soll Bürgerhaus werden – Idee sucht Unterstützer

Ein Bürgerhaus soll innovativer Wohnort und Treffpunkt in einem sein. Die Initiatoren suchen nun Mitstreiter, die das Projekt mit Engagement und Geld verwirklichen.
Viele Jahre gab es bei Kuppingers in der Langen Straße 17 alles, was das Zuhause schön und gemütlich macht. Ende März haben Daniela und Ulrich Kuppinger ihr Raumausstattungsgeschäft altershalber geschlossen. Das stattliche Fachwerkhaus in bester Innenstadtlage von Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) steht zum Verkauf und wartet auf eine neue Nutzung. Susanne Jenisch und Wolfgang Wiedenhöfer aus Waiblingen hätten da auch eine Idee: Sie möchten das denkmalgeschützte Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert in einen Ort umwandeln, der für die Bürgerschaft verfügbar ist und auch von ihr getragen wird – ein Bürgerhaus im wahrsten Sinne des Wortes also.