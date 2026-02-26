Projekt heißt Tutto bene!: Giovanni und Stefano Zarrella starten Podcast

Giovanni und Stefano Zarrella wollen den Fans Einblicke in ihren Alltag geben. Die Brüder sprechen im neuen Videopodcast "Tutto bene!" über ihr Leben zwischen Rampenlicht und Familie.
Die beiden Brüder Giovanni (47) und Stefano Zarrella (35) starten einen wöchentlichen Videopodcast bei Podimo. In "Tutto bene!" wollen sie dabei über das sprechen, was in ihrem Alltag passiert: "Es geht um das Leben zwischen großer Bühne und Familie, um Erfolg und Zweifel, Zusammenhalt und Reibung", heißt es in einer Pressemitteilung über das neue Projekt.