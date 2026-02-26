Projekt heißt Tutto bene!: Giovanni und Stefano Zarrella starten Podcast

Giovanni und Stefano Zarrella wollen den Fans Einblicke in ihren Alltag geben. Die Brüder sprechen im neuen Videopodcast "Tutto bene!" über ihr Leben zwischen Rampenlicht und Familie.

Die beiden Brüder Giovanni (47) und Stefano Zarrella (35) starten einen wöchentlichen Videopodcast bei Podimo. In "Tutto bene!" wollen sie dabei über das sprechen, was in ihrem Alltag passiert: "Es geht um das Leben zwischen großer Bühne und Familie, um Erfolg und Zweifel, Zusammenhalt und Reibung", heißt es in einer Pressemitteilung über das neue Projekt.

"Tutto bene" sei für die Zarrellas "ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag", erklärt Musiker und Moderator Giovanni Zarrella. Sein Bruder Stefano, der als Influencer, Foodblogger und Kochbuchautor bekannt ist, fügt hinzu: "Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll."

Eines der Kernthemen der Show ist der Mitteilung zufolge Familie. Die Zarrella-Brüder erzählen demnach, wie sehr sie die Kindheit in der Gastronomie geprägt hat: "Wir haben gelernt, dass wir Menschen glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind", sagt Giovanni. "Genau das Gefühl wollen wir auch mit unserem Podcast auslösen." Neue Folgen von "Tutto bene!" erscheinen ab sofort immer donnerstags bei Podimo.

Neue Projekte von Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella, der im Frühjahr auch in der Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei sein wird, hatte bereits zuvor ein großes, neues Projekt mit seiner Ehefrau Jana Ina (49) angekündigt. Fast 20 Jahre nach ihrer Doku-Soap "Jana Ina & Giovanni" wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben - und das bei Netflix. Bei einem Event des Streamingdienstes in Berlin verkündeten die Zarrellas Ende Januar, dass sie ihre eigene Doku-Serie bekommen.

Giovanni Zarrella erklärte vorab zu dem neuen Projekt: "In der Serie nehmen wir euch mit und zeigen euch besondere Einblicke in unseren beruflichen und privaten Alltag mit viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit und ganz viel Amore."