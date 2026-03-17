Projekt der Wilhelma-Freunde: „Riesige Chance“ – Cannstatter wollen die Zwergflusspferd-Anlage am Neckar

Einstimmig hat sich der Bezirksbeirat Bad Cannstatt für das vom Förderverein der Wilhelma geplante und finanzierte Projekt ausgesprochen und die Stadt zum baldigen Handeln aufgefordert.
Die Pläne für eine Zwergflusspferd-Anlage der Wilhelma am Neckarknie am Ufer der Anlagestelle des Neckar-Käpt’n gibt es schon seit vielen Jahren. Bereits seit 2024 liegt der Stadt Stuttgart eine Bauvoranfrage des Vereins der Freunde und Förderer der Wilhelma für das Projekt an der Neckartalstraße vor. Das Gelände, welches mittlerweile auch von Baucontainern frei geräumt ist, will der Verein von der Kommune pachten. Bauherr ist der Verein, der mit Kosten von zuletzt drei Millionen Euro rechnete. Er steht in den Startlöchern. Doch bislang gab es keine Rückmeldung von der Verwaltung. Sie kündigte zuletzt Baugrunduntersuchungen an, die das Projekt wohl weiter in die Länge ziehen.