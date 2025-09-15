Programm zum Weltkindertag: In den nächsten Wochen gehört Stuttgart den Kindern

Der Weltkindertag 2025 soll Kinder feiern – und die Politik dazu bringen, ihre Rechte stärker einzubeziehen. Auch in Stuttgart ist rund um den Tag viel geboten. Die Übersicht.
Stuttgart ist in den nächsten Wochen in Kinderhand. Rund um den Weltkindertag am 20. September ist in der Stadt einiges an Veranstaltungen und Mitmachaktionen für die Allerkleinsten geboten. Ob beim Konzert im Stuttgarter Westen, beim 31. Stammheimer Kindergipfel oder beim Spielfest in Untertürkheim – überall stehen Kinder im Mittelpunkt.