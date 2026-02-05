Mit Ilya Viarmenich scheint Ekaterina Leonova ihren Mr. Right gefunden zu haben. Gemeinsam renovieren sie gerade ihr Traumhaus. Mit einer Hochzeit lässt sich das Paar noch Zeit. Der Antrag müsse ohnehin von ihm kommen, betont die "Let's Dance"-Profitänzerin bei einem Event in Hamburg.
Der Valentinstag steht vor der Tür und auch bei den Promis liegt Liebe und Romantik in der Luft. Das zeigte sich auch bei einem Dinner-Event zum Launch der "Bridgerton"-Kollektion von Deichmann. Rund 65 Gäste aus Medien, Content Creators und VIPs besuchten das Event in Hamburg, dessen Setting ganz der berühmten "Bridgerton"-Welt entsprungen ist.