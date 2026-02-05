Mit Ilya Viarmenich scheint Ekaterina Leonova ihren Mr. Right gefunden zu haben. Gemeinsam renovieren sie gerade ihr Traumhaus. Mit einer Hochzeit lässt sich das Paar noch Zeit. Der Antrag müsse ohnehin von ihm kommen, betont die "Let's Dance"-Profitänzerin bei einem Event in Hamburg.

Der Valentinstag steht vor der Tür und auch bei den Promis liegt Liebe und Romantik in der Luft. Das zeigte sich auch bei einem Dinner-Event zum Launch der "Bridgerton"-Kollektion von Deichmann. Rund 65 Gäste aus Medien, Content Creators und VIPs besuchten das Event in Hamburg, dessen Setting ganz der berühmten "Bridgerton"-Welt entsprungen ist.

"Ich bin Fan von dieser Zeit - diese Kostüme, die Menschen, die Etikette, die Bälle. Das ist alles, was Tanzen für mich ausmacht", schwärmt Ekaterina Leonova (38), die den Abend in vollen Zügen genoss. Für die Profitänzerin stehen intensive Wochen an: Ende Februar startet die neue Staffel von "Let's Dance", parallel dazu laufen die Renovierungsarbeiten für ihr Traumhaus. "Ich hatte noch nie ein Haus oder eine eigene Wohnung - das ist für mich der erste Ort, an dem ich wirklich ankomme", schwärmt die Profitänzerin.

Ende November erfüllte sie sich gemeinsam mit ihrem Partner Ilya Viarmenich (32) den Traum vom Eigenheim und kaufte ein Haus in Brühl bei Köln. Die ersten Umzugskartons stehen bereits im Keller, doch vor dem Einzug wird noch renoviert. "Das Haus braucht einige Arbeiten. Wir möchten es so gestalten, dass wir uns rundum wohlfühlen", erklärt Leonova. Während sie für "Let's Dance" trainiert und live auf dem Parkett steht, gehen die Umbauten weiter. "Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn manches ohne mich läuft", sagt sie lachend. Mit dem Einzug rechnet sie frühestens im Juni.

"Ich würde keinen Heiratsantrag machen"

Und folgt auf das Traumhaus bald die Traumhochzeit? "Wir haben genug Zeit", stellt die 38-Jährige klar. Zudem müsse der Antrag von ihrem Partner kommen. "Ich würde keinen Heiratsantrag machen." Sie sei eine "kleine Romantikerin", gibt Leonova zu. Schon als Kind schrieb sie Gedichte. "Mit acht Jahren habe ich angefangen, ein Liebesbuch zu schreiben." Bis 25 habe sie dieses Liebesbuch immer weitergeführt und schließlich bei meiner Familie gelassen." Sie habe immer an die große Liebe geglaubt, "auch wenn ich manchmal von der Liebe sehr verletzt war. Aber trotzdem habe ich nicht aufgegeben."

Passend zum "Bridgerton"-Motto erschien Leonova in einem romantischen, cremefarbenen Kleid mit Rüschen und fügte sich damit stimmig in die neue Kollektion von Deichmann ein, die von Pastelltönen, Schleifen und eleganten Heels geprägt ist. Neben ihr kamen unter anderem auch Rúrik Gíslason (37), Sharon Battiste (34) und Elias Becker (26) zum Event.

Elias Becker schreibt Liebesbrief an seine Freundin

Der Sohn von Tennislegende Boris Becker (58) bekannte sich dabei als großer "Bridgerton"-Fan, "weil die Serie den Einfluss einer vergangenen Zeit widerspiegelt". An einem antiken Sekretär im Stil der historischen Dramaserie verfasste er einen Liebesbrief an seine Freundin Yasmine Dahlberg. "Meine Freundin liebt es, Briefe zu bekommen", erklärte der 26-Jährige. "Das ist ein Zeichen von echter Liebe, Respekt und Ehrlichkeit." Die beiden sind seit mehr als zwei Jahren ein Paar. Für den bevorstehenden Valentinstag hat sich der 26-Jährige bereits eine kleine Überraschung überlegt. "Ich werde noch nicht verraten, was es ist, aber sie wird auf jeden Fall ganz viel Liebe bekommen."