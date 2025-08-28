Bisher war das Verhältnis des SGV zur Stadt angespannt. Unter Neu-Bürgermeister Hambach hat sich die Lage gebessert – Drittliga-Fußball wird es in Freiberg trotzdem nicht geben.
Rein sportlich hätte der Saisonstart für den SGV Freiberg in der Fußball-Regionalliga Südwest nicht besser laufen können. Die ersten vier Ligaspiele hat der SGV alle gewonnen, seinen Status als Meisterschaftskandidat hat er zementiert. Was allerdings erneut die Frage aufwirft: Wie kann in Freiberg Profifußball stattfinden?