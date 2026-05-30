Sarah Snook spielt die Hauptrolle in einer Neuinterpretation von "Die Vögel". Die geplante Miniserie entsteht bei Universal. Derzeit wird noch nach einem Abnehmer für das Projekt gesucht. Hollywood versucht seit Jahren, den Klassiker neu zu verfilmen.

Sarah Snook (38) übernimmt die Hauptrolle in einer Neuinterpretation des Alfred Hitchcock-Klassikers "Die Vögel". Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tom Spezialy. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird derzeit nach einem Abnehmer für die Miniserie gesucht, während Universal International Studios als Produktionsstudio an Bord ist. Die Filmversion von Hitchcock wurde 1963 von Universal Pictures produziert.

Darum geht's in der neuen Version Die geplante Miniserie wird als moderne, spannungsgeladene Neuinterpretation von "Die Vögel" beschrieben. Als Vorlage dienen sowohl der Film als auch die Kurzgeschichte von Daphne du Maurier. Im Mittelpunkt steht die reisende Richterin Myra Massey (Sarah Snook), die für eine routinemäßige Anhörung in ihre abgelegene Heimatstadt nach Alaska zurückkehrt. Statt eines unspektakulären Falls stößt sie jedoch auf die von Kugeln gezeichnete Leiche einer Kindheitsfreundin.

Während Myra beginnt, die Hintergründe des Verbrechens aufzuklären, eskaliert die Situation: Eine Serie aggressiver Vogelangriffe versetzt die Region in Angst und Schrecken. Zunehmend gezwungen, über ihre Rolle als Richterin hinauszugehen, kämpft sie nicht nur um die Aufklärung des Falls, sondern auch ums eigene Überleben.

Seit Jahren will Hollywood "Die Vögel" neu auflegen

Mehrere Anläufe, "Die Vögel" neu zu adaptieren, sind in den vergangenen Jahren gescheitert. So wurde 2007 ein Remake angekündigt, für das Naomi Watts (57) die Hauptrolle übernehmen und Martin Campbell (82) Regie führen sollte - das Projekt kam jedoch nie zustande.

Auch eine 2017 angekündigte BBC-Serie blieb unverwirklicht. Das Format, geschrieben vom irischen Dramatiker Conor McPherson (54), sollte in Cornwall der Nachkriegszeit spielen und sich stärker an der literarischen Vorlage von Daphne du Maurier orientieren.

Sie gewann einen Emmy

Sarah Snook zählt aktuell zu den gefragtesten Fernsehschauspielerinnen. Für ihre Rolle als Shiv Roy in der HBO-Serie "Succession" wurde sie mehrfach für den Emmy nominiert und gewann den Preis im Jahr 2023. Zuletzt war Snook in der Miniserie "All Her Fault" in einer Hauptrolle zu sehen, die sich beim Streamingdienst Peacock als großer Erfolg erwies.