Sarah Snook spielt die Hauptrolle in einer Neuinterpretation von "Die Vögel". Die geplante Miniserie entsteht bei Universal. Derzeit wird noch nach einem Abnehmer für das Projekt gesucht. Hollywood versucht seit Jahren, den Klassiker neu zu verfilmen.
Sarah Snook (38) übernimmt die Hauptrolle in einer Neuinterpretation des Alfred Hitchcock-Klassikers "Die Vögel". Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tom Spezialy. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird derzeit nach einem Abnehmer für die Miniserie gesucht, während Universal International Studios als Produktionsstudio an Bord ist. Die Filmversion von Hitchcock wurde 1963 von Universal Pictures produziert.