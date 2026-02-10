Oberhalb von Remseck-Aldingen kracht es am Abzweig nach Kornwestheim oft. Nach der Umgestaltung des Knotenpunkts hat sich die Lage sogar zugespitzt. Was läuft da schief?
Die Kreuzung oberhalb von Remseck-Aldingen, an der die Landesstraße aus Kornwestheim auf die Kreisstraße nach Ludwigsburg trifft, wurde vor rund zwei Jahren aufwändig umgestaltet. Ziel war vor allem, den Knotenpunkt zu entschärfen. Doch das Gegenteil ist eingetroffen. Es kracht nun sogar in kürzeren Intervallen. Nach Ansicht des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sollte es so nicht weitergehen. „Wir sehen hier Handlungsbedarf“, sagt Pressesprecher Steffen Grabenstein.