Probleme im Katharinenhospital: Heizung im Klinikum Stuttgart ausgefallen

Im Neubau des Klinikums Stuttgart ist die Heizung teils ausgefallen. Bis die technischen Probleme behoben sind, braucht es externe Hilfe. Auch die Feuerwehr Stuttgart ist im Einsatz.
Draußen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt – in den Räumen des Neubaus des Katharinenhospitals herrschen teils kühle 18 bis 19 Grad. Der Grund ist ein Ausfall in der Heizungstechnik: „Fußboden und Deckenheizungen funktionieren, während Heizkörper aufgrund hydraulischer Probleme in größerem Umfang nicht mehr Wärme abgeben können“, sagt der Sprecher des Klinikums Stuttgart, Stefan Möbius.