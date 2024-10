Das Marstall Center wurde am Donnerstag Vormittag geräumt. Wieso erfahren Sie hier.

„Technische Störung“, „Bitte verlassen Sie zügig das Gebäude“. Um 10 Uhr forderte eine Durchsage die Gäste und Mitarbeiter im Marstall-Center auf, das Gebäude zu verlassen. Hat es einen Notfall gegeben?

Die Center Managerin Meltem Boyraz klärt auf. Es habe sich lediglich um eine Räumungsübung gehandelt. „Alle Mitarbeiter werden regelmäßig geschult“, so Boyraz. Einmal im Jahr finde zusätzlich eine unangekündigte Räumungsübung statt. So auch an diesem Donnerstag. Dies sei Vorschrift.

Lesen Sie auch

„Die Räumungsübung wurde vom Center-Management durchgeführt“, sagt Boyraz, alles sei eng mit dem Technik Personal und der Polizei abgestimmt gewesen.

Gebäude binnen sieben Minuten geräumt

Alles sei nach Plan verlaufen. Mitarbeiter sollten sich an einem festgelegten Treffpunkt versammeln und alle Gäste das Gebäude verlassen. Binnen sieben Minuten sei das Gebäude geräumt gewesen. Dann seien alle informiert worden, dass es sich um eine Übung handele.

Solche Übungen seien wichtig, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Dabei werden Sicherheitsabläufe geübt, so Boyraz.

Nach 15 Minuten sei die Übung vorbei gewesen, und Kunden und Mitarbeiter durften das Gebäude wieder betreten.