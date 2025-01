Messerspezialist in Deizisau Dick baut am Hauptsitz

Der Messerspezialist Dick investiert 12 Millionen Euro in einen Anbau und technische Neuerungen an seinem Hauptsitz in Deizisau (Kreis Esslingen). Mit den Plänen sollen laut Dick die Leistungsfähigkeit erweitert und Arbeitsplätze gesichert werden.