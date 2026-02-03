Privatschule in Göppingen: Neuer Pro-Genius-Campus vor Baustart

Die private Schule Pro Genius beginnt nach langer Vorlaufzeit mit ihrem Neubau an der Göppinger Hohenstaufenstraße: Was ist geplant und welche Erwartungen gibt es?

Im Februar ist aller Voraussicht nach der Baustart an dem neuen Schulcampus des privaten Schulträgers Pro Genius in Göppingen an der Hohenstaufenstraße. Das erklärt der Schulträger auf Anfrage. Derzeit läuft noch die Baugrunduntersuchung. Damit endet eine vierjährige Planungs- und Vorbereitungszeit für den Ersatz-Neubau der Privatschule, die bisher in einem ehemaligen Bürotrakt der Arbeits-Agentur in der Göppinger Nordstadt untergebracht ist. Die frühere Nutzung des aktuellen Schulhauses als Bürogebäude „hat bis heute in Bezug auf die Raumanforderungen unseres pädagogischen Konzepts wesentliche Nachteile“, sagt Maximilian Engel, Geschäftsführer des Schulträgers (ifb), der hinter Pro Genius Göppingen steht.

Nur der erste Bauabschnitt wird gebaut „Zum Beispiel haben wir regelmäßig Phasen im Unterricht, bei denen die Schülerinnen und Schüler selbstständig an Lerninhalten und Projekten arbeiten. Dafür benötigt man Verkehrsflächen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich frei bewegen können und die gleichzeitig den Anforderungen des Brandschutzes genügen.“ Das sei im Altbau schwierig. „Im Neubau können wir unser Raumprogramm dahingehend erweitern, dass wir offene Lernbereiche und Rückzugsorte für die Schülerinnen und Schüler schaffen – auch im Außenbereich“, erklärt Engel. Der Neubau an der Hohenstaufenstraße habe neben moderner IT-Infrastruktur und modernen Fachräumen auch eine Arbeits- und Rückzugsfläche für die Lehrkräfte sowie Kursräume für ein erweitertes Angebot von Wahlpflichtfächern in der Jahrgangsstufe des beruflichen Gymnasiums, erklärt Engel.​

Ursprünglich waren zwei Bauabschnitte geplant, doch die Stadt hatte Bedenken wegen der Baumasse und der Nähe zu der kritischen Infrastruktur des Gaskessels. Deshalb wird nun nur der erste Bauabschnitt gebaut. Eng werde es aber nicht, erklärt der Geschäftsführer. „Der jetzige Baukörper war schon immer so geplant, dass dieser mindestens die jetzige Schule inklusive Erweiterungsflächen beherbergen kann. In der Regel möchten wir, dass die Größe einer Schule es ermöglicht, unsere bisherige Politik der ‚offenen Tür‘ und damit die Ansprechbarkeit von Lehrkräften und der Schulleitung weiterzuführen.“

Der Umzug ist für den Sommer 2027 geplant

Durch den Neubau erhoffen sich der Geschäftsführer und das Schulteam, „dass wir einen Raum schaffen, in dem sich die Schülerinnen und Schüler noch wohler fühlen, die Zugehörigkeit weiter gestärkt wird und auch die Lehrkräfte Räume zur Verfügung bekommen, die deren pädagogische Kreativität nicht einschränken und zeitgemäßen Unterricht ermöglichen.“ Und was wird nach dem Umzug, der für Sommer 2027 geplant ist, aus dem bisherigen Schulgebäude an der Ecke Freihofstraße/Ulrichstraße in Göppingen? „Wir haben noch keine konkreten Pläne“, sagt Maximilian Engel, „wir sind aber mit der Stadtplanung und der Baubürgermeisterin regelmäßig im Austausch, welche Bedarfe beziehungsweise Ideen die Stadt Göppingen im Sinne der Quartiersentwicklung oder einer anderen Nutzung hat.“

Über die Jahre hinweg ist die Schülerzahl am Göppinger Pro-Genius-Standort gewachsen, meint Engel. Und er erklärt: „Auch unser pädagogisches Angebot hat sich über die Jahre stetig weiterentwickelt: Neben projektorientiertem Unterricht sind das selbst eingeführte Fach ,Alltagswissen‘ sowie eine tief in den Schulablauf verankerte Berufsorientierung wichtiger Bestandteil unseres pädagogischen Konzepts.“​

Staatlich anerkannt und schulgeldfrei

Schule

Pro Genius ist ein privater Bildungsträger mit Stammsitz in Ulm und insgesamt elf Standorten in Baden-Württemberg und Hessen: Neben Göppingen sind das Schwäbisch Gmünd, Heidenheim, Ulm, Reutlingen, Stuttgart, Böblingen, Heilbronn, Karlsruhe, Offenbach und Darmstadt. Träger ist das „Gemeinnützige Institut für Berufsbildung Dr. Engel GmbH“.​

Angebot

Die Schule in Göppingen bietet die einjährigen kaufmännischen Berufskollegs I/II, das zweijährige Berufskolleg Fremdsprachen, das einjährige Berufskolleg für Gesundheit und Pflege I/II , die zweijährige Wirtschaftsschule mit dem Abschluss Mittlere Reife sowie das dreijährige berufliche Gymnasium im Bereich Sozialwissenschaften an. Alle Schularten sind staatlich anerkannt und schulgeldfrei. Insgesamt sind 24 Mitarbeitende bei ProGenius Göppingen beschäftigt, also Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung, Verwaltung.