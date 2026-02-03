Privatschule in Göppingen: Neuer Pro-Genius-Campus vor Baustart

Die private Schule Pro Genius beginnt nach langer Vorlaufzeit mit ihrem Neubau an der Göppinger Hohenstaufenstraße: Was ist geplant und welche Erwartungen gibt es?
Im Februar ist aller Voraussicht nach der Baustart an dem neuen Schulcampus des privaten Schulträgers Pro Genius in Göppingen an der Hohenstaufenstraße. Das erklärt der Schulträger auf Anfrage. Derzeit läuft noch die Baugrunduntersuchung. Damit endet eine vierjährige Planungs- und Vorbereitungszeit für den Ersatz-Neubau der Privatschule, die bisher in einem ehemaligen Bürotrakt der Arbeits-Agentur in der Göppinger Nordstadt untergebracht ist. Die frühere Nutzung des aktuellen Schulhauses als Bürogebäude „hat bis heute in Bezug auf die Raumanforderungen unseres pädagogischen Konzepts wesentliche Nachteile“, sagt Maximilian Engel, Geschäftsführer des Schulträgers (ifb), der hinter Pro Genius Göppingen steht.